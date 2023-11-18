Более 500 поисковиков приняли участие в церемонии закрытия акции "Вахта памяти - 2023"

Как уточнили в Минобороны, в прошедшем сезоне поисковики Подмосковья провели более 300 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Более 500 активистов поисковых отрядов и патриотических объединений приняли участие в церемонии закрытия поискового сезона Московской области в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти - 2023". Об этом сообщили в Минобороны России.

"В деревне Петрищево Московской области на территории музейного комплекса Зои Космодемьянской более 500 активистов поисковых отрядов и патриотических объединений приняли участие в торжественной церемонии закрытия поискового сезона Московской области в рамках Всероссийской акции "Вахта памяти 2023", - говорится в распространенном сообщении.

В церемонии приняли участие представители Минобороны России, члены правительства Московской области, Госдумы РФ, члены Общественной палаты Московской области, ДОСААФ России, Российского военно-исторического общества (РВИО), Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России", Фонда "Союз поисковых отрядов", патриотических объединений и юнармейцы. "В конце церемонии в память обо всех, кто отдал жизнь за нашу Родину, была объявлена минута молчания, после чего состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к мемориалу "Место гибели Зои Космодемьянской", - добавили в военном ведомстве.

В Минобороны РФ уточнили, что в прошедшем сезоне поисковики Подмосковья провели более 300 экспедиций на территории сражений Великой Отечественной войны (ВОВ), более 100 из них прошли в Московской области. "В рамках проекта "Битва за Москву" ими проведены 10 экспедиций и организованы 50 уроков мужества в культурных и образовательных учреждениях области и на базе музейных экспозиций, созданных поисковиками", - отметили в министерстве.

В Московской области были найдены и захоронены останки 192 красноармейцев и установлены имена трех защитников Родины. Кроме того, благодаря работе смоленских поисковых отрядов два солдата вернулись с полей Смоленской области и были похоронены на родной земле. "Всего поисковиками Подмосковья на территории нашей страны преданы земле более 800 воинов и установлены имена 43 человек", - уточнили в Минобороны РФ.

Кроме того, руководители поисковых отрядов и объединений в рамках круглого стола подвели итоги прошедшего сезона и обсудили ключевые вопросы на предстоящий год.