Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

Министр обороны РФ отметил успешную работу личного состава этого вида войск в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ежегодно 19 ноября в ВС России отмечается памятная дата - День ракетных войск и артиллерии.

В своем поздравлении Шойгу пожелал артиллеристам благополучия и здоровья, а также "новых достижений и успехов на благо России, выразив уверенность, что они и в дальнейшем будут приумножать славные традиции предшественников, совершенствовать профессиональное мастерство, способствовать укреплению обороноспособности и безопасности государства", - говорится в сообщении.

Министр обороны также отметил, что в ходе специальной военной операции личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года.