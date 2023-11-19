18 ноября, 21:25

Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии

Министр обороны России Сергей Шойгу . Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Министр обороны России Сергей Шойгу
© Вадим Савицкий/ пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Министр обороны РФ отметил успешную работу личного состава этого вида войск в ходе специальной военной операции

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу поздравил ветеранов и военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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Ежегодно 19 ноября в ВС России отмечается памятная дата - День ракетных войск и артиллерии.

В своем поздравлении Шойгу пожелал артиллеристам благополучия и здоровья, а также "новых достижений и успехов на благо России, выразив уверенность, что они и в дальнейшем будут приумножать славные традиции предшественников, совершенствовать профессиональное мастерство, способствовать укреплению обороноспособности и безопасности государства", - говорится в сообщении.

Министр обороны также отметил, что в ходе специальной военной операции личный состав ракетных войск и артиллерии успешно решает сложные задачи в непростых условиях боевой обстановки.

День ракетных войск и артиллерии отмечается в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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