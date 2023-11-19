18 ноября, 23:05
Новая техника ВС РФ

Источник: полк с новейшими МБР "Сармат" заступит на боевое дежурство в декабре 2023 года

Параллельно с этим продолжатся и летно-конструкторские испытания ракеты, уточнил собеседник ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Первый полк с новейшими межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) "Сармат" заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в декабре 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству РФ.

"Первый полк "Сарматов" в составе командного пункта и нескольких шахтных пусковых установок (ШПУ) заступит на боевое дежурство в составе Ужурского ракетного соединения РВСН в декабре текущего года", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. Согласно другому источнику ТАСС, этот полк в настоящее время несет опытно-боевое дежурство в этом соединении. По существующей в РВСН практике, на боевое дежурство сначала ставятся командный пункт ракетного полка и две ШПУ, затем число установок доводится до штатного состава.

По данным первого из упомянутых источников, параллельно с развертыванием полка "Сарматов" продолжатся летно-конструкторские испытания (ЛКИ) ракеты, которые пока не завершены. ЛКИ "Сармата" пока проводятся с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.

Как сообщало Минобороны РФ, первый пуск в рамках ЛКИ "Сармата" был успешно выполнен 20 апреля 2022 года. Считается, что для проведения даже усеченных ЛКИ и при условии, что все пуски будут успешными, потребуется еще несколько пусков, в том числе через Южный полюс.

"Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной МБР. Разрабатывался с начала 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область). Серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе. 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация