Источник: полк с новейшими МБР "Сармат" заступит на боевое дежурство в декабре 2023 года

Параллельно с этим продолжатся и летно-конструкторские испытания ракеты, уточнил собеседник ТАСС

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Первый полк с новейшими межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) "Сармат" заступит на боевое дежурство в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) в декабре 2023 года. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к военному ведомству РФ.

"Первый полк "Сарматов" в составе командного пункта и нескольких шахтных пусковых установок (ШПУ) заступит на боевое дежурство в составе Ужурского ракетного соединения РВСН в декабре текущего года", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. Согласно другому источнику ТАСС, этот полк в настоящее время несет опытно-боевое дежурство в этом соединении. По существующей в РВСН практике, на боевое дежурство сначала ставятся командный пункт ракетного полка и две ШПУ, затем число установок доводится до штатного состава.

По данным первого из упомянутых источников, параллельно с развертыванием полка "Сарматов" продолжатся летно-конструкторские испытания (ЛКИ) ракеты, которые пока не завершены. ЛКИ "Сармата" пока проводятся с космодрома Плесецк по полигону Кура на Камчатке.

Как сообщало Минобороны РФ, первый пуск в рамках ЛКИ "Сармата" был успешно выполнен 20 апреля 2022 года. Считается, что для проведения даже усеченных ЛКИ и при условии, что все пуски будут успешными, потребуется еще несколько пусков, в том числе через Южный полюс.

"Сармат" - российский перспективный ракетный комплекс шахтного базирования с тяжелой жидкостной орбитальной МБР. Разрабатывался с начала 2000-х годов специалистами АО "Государственный ракетный центр им. В. П. Макеева" (Миасс, Челябинская область). Серийно производится на Красноярском машиностроительном заводе.