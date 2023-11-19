Источник сообщил, что число АПЛ семейства "Ясень" будет доведено до 12

В ближайшее время ожидается закладка еще трех субмарин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество атомных подводных лодок (АПЛ) семейства "Ясень" проектов 885, 885М и 885МА будет доведено до 12, ожидается закладка еще 3 субмарин. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"В ближайшее время ожидается закладка трех АПЛ семейства "Ясень". С учетом уже построенных и строящихся субмарин этого проекта планируется, что на Северном и Тихоокеанском флотах будет по шесть таких подлодок", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации. К настоящему времени в боевом составе ВМФ России находятся три АПЛ семейства "Ясень/Ясень-М" - "Северодвинск", "Казань" и "Новосибирск". Четвертый корпус семейства - АПЛ "Красноярск" - находится на завершающем этапе госиспытаний. Предполагается, что она будет передана ВМФ до конца года.

Основное ударное оружие АПЛ семейства "Ясень/Ясень-М" - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ" и/или "Оникс".