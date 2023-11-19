19 ноября, 02:07
Военная операция на Украине

В МО РФ рассказали об обучении военнослужащих ЦВО на операторов дронов-камикадзе

© Минобороны России

Военнослужащие Центрального военного округа учатся на операторов таких БПЛА на трофейных аппаратах, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проходят обучение на операторов FPV-дронов-камикадзе, используя на практике трофейные беспилотные летательные аппараты, захваченные у противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры-камикадзе и в дальнейшем обучать пилотов, затем применять их [дроны] в интересах действий группировки войск "Центр". В том числе в полевых условиях налажено производство комплектующих для дронов: подвесов, пропеллеров, корпусов - при помощи 3D-принтера", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что впервые в войсках ЦВО на базе полевого учебного центра операторов FPV-дронов готовят не только к нанесению огневого поражения, что подразумевает невозврат летательного аппарата, но и для разбрасывания листовок на труднодоступными позициями противника с призывами к добровольной сдаче в плен на английском, польском, русском и немецком языках.

Подготовку военнослужащих совместно с военными инструкторами проводят технические специалисты из регионов Сибири, добровольно прибывшие в зону спецоперации для оказания помощи в обучении, ремонте и эксплуатации беспилотников. "В цикл обучения также включены инженерное дело, радиоэлектронная борьба и военная топография", - заключили в военном ведомстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация