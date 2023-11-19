В МО РФ рассказали об обучении военнослужащих ЦВО на операторов дронов-камикадзе

Военнослужащие Центрального военного округа учатся на операторов таких БПЛА на трофейных аппаратах, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) проходят обучение на операторов FPV-дронов-камикадзе, используя на практике трофейные беспилотные летательные аппараты, захваченные у противника в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Материальная база центра позволяет перепрошивать захваченные вражеские квадрокоптеры-камикадзе и в дальнейшем обучать пилотов, затем применять их [дроны] в интересах действий группировки войск "Центр". В том числе в полевых условиях налажено производство комплектующих для дронов: подвесов, пропеллеров, корпусов - при помощи 3D-принтера", - говорится в сообщении.

В Минобороны уточнили, что впервые в войсках ЦВО на базе полевого учебного центра операторов FPV-дронов готовят не только к нанесению огневого поражения, что подразумевает невозврат летательного аппарата, но и для разбрасывания листовок на труднодоступными позициями противника с призывами к добровольной сдаче в плен на английском, польском, русском и немецком языках.

Подготовку военнослужащих совместно с военными инструкторами проводят технические специалисты из регионов Сибири, добровольно прибывшие в зону спецоперации для оказания помощи в обучении, ремонте и эксплуатации беспилотников. "В цикл обучения также включены инженерное дело, радиоэлектронная борьба и военная топография", - заключили в военном ведомстве.