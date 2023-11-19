Расчеты РСЗО "Ураган" ВС РФ поразили пункт дислокации ВСУ на купянском направлении

В российском военном ведомстве добавили, что "Ураганы" способны поражать различные цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 км

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" российских войск поразили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) с личным составом и оружием на купянском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Благодаря действиям военной разведки группировки войск "Запад" на данном направлении был обнаружен пункт временной дислокации противника с личным составом и огневые средства противника. Два "Урагана" добираются до точки пуска ракет разными дорогами - каждый из своего укрытия. Почти синхронно расчеты приводят в боевое положение свои машины, наводятся на цель и начинают по ней работать 220-мм снарядами. Ответ разведки приходит быстро - цель поражена", - говорится в сообщении.

По словам старшего офицера реактивной батареи с позывным Самшит, основные цели РСЗО "Ураган" - пункты временной дислокации и командные пункты противника, при этом расчеты часто уничтожают вражескую технику. "Работаем с самого начала СВО, опыта у нас достаточно. Наши основные цели - это пункты временной дислокации, помогаем пехотным подразделениям, поражали БМП, танки. Из иностранной техники поражали польские самоходки Crab и так называемые американские М777", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В военном ведомстве добавили, что "Ураганы" способны поражать различные цели как на переднем крае, так и в глубине линии обороны на расстоянии до 40 км. На такой дальности полета нужно учитывать не только траекторию, но и погоду, когда на боевую машину переданы все данные, дело за расчетом, задача которого быстро и точно навести и отстреляться. Действия артиллеристов координируются при помощи беспилотных летательных аппаратов, операторы которых фиксируют попадания. Точки, выбранные для стрельбы, РСЗО меняют иногда до 10 раз в сутки, на каждой находиться можно несколько минут.

Ежегодно 19 ноября в Вооруженных силах России отмечается памятная дата - День ракетных войск и артиллерии (РВиА), установленный указом президента РФ Владимира Путина от 31 мая 2006 года. На вооружении РВиА состоят РСЗО ("Град", "Ураган", "Смерч", "Торнадо-Г", "Торнадо-С" и другие), самоходные артиллерийские установки ("Мста-СМ", "Гвоздика", "Нона", "Коалиция-СВ" и другие), буксируемые артиллерийские системы ("Мста-Б", ПАТ-Б и другие), противотанковые ракетные комплексы ("Хризантема-СП"), а также оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", пришедшие на смену комплексам "Точка-У". Начальник ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск ВС РФ - генерал-лейтенант Дмитрий Клименко.