19 ноября, 08:12,
обновлено 19 ноября, 08:18
Военная операция на Украине

ВС РФ поразили штурмовые группы трех бригад ВСУ на краснолиманском направлении

Александр Полегенько/ ТАСС
© Александр Полегенько/ ТАСС

Потери украинских войск составили до 200 военнослужащих, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Подразделения Центральной группировки ВС РФ в районе торского участка на краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам трех механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"На краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ", - сказал Савчук.

Он уточнил, что потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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