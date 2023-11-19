ВС РФ поразили штурмовые группы трех бригад ВСУ на краснолиманском направлении

Потери украинских войск составили до 200 военнослужащих, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Подразделения Центральной группировки ВС РФ в районе торского участка на краснолиманском направлении нанесли поражение штурмовым группам трех механизированных бригад ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

"На краснолиманском направлении в районе торского участка действиями подразделений группировки войск "Центр", огнем артиллерии нанесено поражение штурмовым группам 24-й, 47-й и 63-й механизированных бригад ВСУ", - сказал Савчук.

Он уточнил, что потери ВСУ составили до 200 военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.