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обновлено 19 ноября, 08:21
Военная операция на Украине

ВС РФ подавили более 20 артрасчетов ВСУ на краснолиманском направлении

Бомбардировочной авиацией нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в Серебрянском лесничестве, сообщил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Подразделения центральной группировки ВС РФ на краснолиманском направлении подавили более 20 артиллерийских расчетов Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время контрбатарейной борьбы. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыто и подавлено более 20 артиллерийских расчетов", - сказал Савчук.

Он уточнил, что также бомбардировочной авиацией группировки нанесены удары по двум командно-наблюдательным пунктам ВСУ в Серебрянском лесничестве. 

Теги:
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