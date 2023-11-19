Посмертно наградили старшего лейтенанта Абдурахмана Гаджиева, лейтенанта Маллакурбана Шахсинова, сержанта Саида Алимагомедова, младшего сержанта Назима Османова и рядового Юнуса Рамазанова

МАХАЧКАЛА, 19 ноября. /ТАСС/. В Дербентском районе Дагестана пяти семьям погибших героев СВО передали ордена Мужества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе районной администрации.

"Глава Дербентского района Мавсум Рагимов вручил наградные документы ордена Мужества, присвоенные героям СВО посмертно, семьям пяти защитников Отечества. В церемонии участвовал военный комиссар Фарид Мусаев", - сказал собеседник агентства.

Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность орденом Мужества награждены посмертно старший лейтенант Абдурахман Гаджиев из села Деличобан, лейтенант Маллакурбан Шахсинов из села Чинар, сержант Саид Алимагомедов из села Хазар, младший сержант Назим Османов из поселка Белиджи, рядовой Юнус Рамазанов из села Дюзляр.

"Ваши сыновья оставили след не только в истории нашей страны, но и в сердцах тех, кто имел честь познакомиться и служить рядом с ними. Мы понимаем, что ваша боль и горечь непоправимы. Потеря любимого сына - это непостижимая трагедия, которая оставляет глубокие раны в сердце. Мы разделяем вашу печаль и скорбим вместе с вами. Однако, несмотря на эту невыразимую боль, хочу убедить вас в величайшем вкладе, который ваши сыновья сделали для нашей страны и ее безопасности. Их самоотверженность, мужество и преданность службе являются примером и вдохновением для нас всех", - цитирует пресс-служба слова Рагимова.