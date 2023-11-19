19 ноября, 10:53,
обновлено 19 ноября, 11:03
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении шести атак ВСУ на донецком направлении

Потери украинской армии превысили 240 военных, добавили в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении за сутки превысили 240 военных убитыми и ранеными. Российские военные отразили шесть атак, сообщили в Минобороны РФ.

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"На донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили шесть атак штурмовых групп 24-й механизированной, 5-й штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Клещеевка, Шумы и Марьинка Донецкой Народной Республики. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 112-й, 114-й и 241-й бригад территориальной обороны, а также 28-й, 30-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Богдановка, Артемовск, Красное, Курдюмовка и Клещеевка Донецкой Народной Республики", - сообщили там.

По данным МО РФ, общие потери противника на этом направлении составили более 240 военнослужащих убитыми и ранеными, танк, боевая машина пехоты, два автомобиля, а также гаубица "Мста-Б". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
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