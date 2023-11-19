МО РФ сообщило об отражении атаки бригады "Азов" на краснолиманском направлении

Общие потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, заявили в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Подразделения Центральной группировки ВС РФ отразили атаку штурмовых групп бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

"На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" южнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также ударами авиации поражены живая сила и техника 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населенного пункта Ямполовка, севернее Григоровки Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Общие потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля.