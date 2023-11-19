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обновлено 19 ноября, 11:02
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило об отражении атаки бригады "Азов" на краснолиманском направлении

Общие потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, заявили в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Подразделения Центральной группировки ВС РФ отразили атаку штурмовых групп бригады специального назначения "Азов" (организация запрещена в РФ) на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

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"На краснолиманском направлении грамотными действиями подразделений группировки войск "Центр" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией отражена атака штурмовых групп 12-й бригады специального назначения "Азов" южнее населенного пункта Кузьмино Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также ударами авиации поражены живая сила и техника 117-й бригады территориальной обороны, 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины в районах населенного пункта Ямполовка, севернее Григоровки Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества. Общие потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля. 

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