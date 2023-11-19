МО РФ сообщило о нанесении поражения пяти бригадам ВСУ на купянском направлении за сутки

Потери противника составили более 70 военнослужащих и 2 автомобиля, заявили в Минобороны России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские военные нанесли огневое поражение пяти бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) за прошедшие сутки в Харьковской области и Луганской Народной Республике за сутки, сообщили в Минобороны России.

"На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск в ходе активных действий совместно с оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 41-й, 43-й, 44-й механизированных, а также 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Петропавловка, Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 70 военнослужащих и 2 автомобиля", - сообщили там.