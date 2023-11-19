МО РФ сообщило о поражении складов боеприпасов ВСУ в Кировоградской и Киевской областях

ВС РФ также уничтожили хранилище топлива для авиатехники противника на аэродроме Канатово

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские войска в течение суток поразили склады боеприпасов ВСУ в Кировоградской и Киевской областях, а также уничтожили хранилище топлива для авиатехники противника на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 111 районах.

"Кроме того, на аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. В районе города Кировоград (Кропивницкий - прим. ТАСС), а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ", - добавили там.