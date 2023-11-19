19 ноября, 10:55,
обновлено 19 ноября, 11:14
Военная операция на Украине

МО РФ сообщило о поражении складов боеприпасов ВСУ в Кировоградской и Киевской областях

Минобороны России
© Минобороны России

ВС РФ также уничтожили хранилище топлива для авиатехники противника на аэродроме Канатово

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские войска в течение суток поразили склады боеприпасов ВСУ в Кировоградской и Киевской областях, а также уничтожили хранилище топлива для авиатехники противника на аэродроме Канатово в Кировоградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

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В ведомстве уточнили, что в течение суток оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок войск нанесли поражение живой силе и военной технике противника в 111 районах.

"Кроме того, на аэродроме Канатово в Кировоградской области уничтожены хранилища топлива для авиатехники ВСУ. В районе города Кировоград (Кропивницкий - прим. ТАСС), а также населенного пункта Ольшаница Киевской области поражены склады боеприпасов ВСУ", - добавили там. 

Теги:
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