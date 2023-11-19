Российские средства ПВО за сутки уничтожили 31 украинский беспилотник

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны перехватили 2 снаряда систем HIMARS и "Ольха", уничтожили 31 украинский беспилотник за сутки, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны перехвачены два реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и "Ольха". Кроме того, сбит 31 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Пески, Яковлевка, Спорное, Ольгинка, Доломитное, Верхнеторецкое, Марьинка Донецкой Народной Республики, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Новая Каховка, Пролетарка Херсонской области и Каменка-Днепровская Запорожской области", - сообщили там.