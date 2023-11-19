МО РФ заявило о поражении живой силы четырех бригад ВСУ на запорожском направлении

Потери украинской армии составили более 100 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Живая сила четырех бригад ВСУ была поражена огнем авиации и артиллерии на запорожском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, потери ВСУ составили более 100 военнослужащих.

"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Кирово и северо-западнее Копаней Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-30.