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обновлено 19 ноября, 11:06
Военная операция на Украине

МО РФ заявило о поражении живой силы четырех бригад ВСУ на запорожском направлении

Потери украинской армии составили более 100 военнослужащих, отметили в ведомстве

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Живая сила четырех бригад ВСУ была поражена огнем авиации и артиллерии на запорожском направлении. Как сообщили в Минобороны РФ, потери ВСУ составили более 100 военнослужащих.

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"На запорожском направлении подразделениями российской группировки войск, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение живой силе 33-й, 65-й, 117-й и 118-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино, Кирово и северо-западнее Копаней Запорожской области", - говорится в сообщении.

Уточняется, что потери ВСУ составили более 100 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-30. 

Теги:
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