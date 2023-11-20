Под Калининградом стартовали учения ПВО Балтфлота по радиолокационной разведке

В них участвуют около 300 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной техники

ТАСС, 20 ноября. Учения радиотехнических подразделений ПВО Балтийского флота начались на территории Калининградской области. Личный состав планирует отработать ведение радиолокационной разведки, а также навыки по обнаружению контрольных целей в воздухе, сообщила пресс-служба флота.

"В Калининградской области проходит плановое тактическое учение с подразделениями радиотехнического полка соединения ПВО Балтийского флота, оснащенных современными радиолокационными станциями "Небо", "Гамма" и комплексами средств автоматизации. <..> В нем задействовано около 300 военнослужащих и более 50 единиц вооружения и военной и специальной техники", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащие отработают тактику определения государственной принадлежности целей и выдачи боевой информации на командные пункты ракетных подразделений, оснащенных зенитно-ракетными комплексами С-400. В рамках тактического учения военнослужащие радиотехнических подразделений совершат марш-бросок на учебные позиции, где проведут маскировку местности, выполнят нормативы по разворачиванию радиолокационных станций в боевое положение, заступят на боевое дежурство. "Радиолокационные станции позволяют контролировать воздушное пространство на удалении в несколько сотен километров. Информация о воздушной обстановке от всех радиолокационных подразделений мгновенно поступает на пункты управления", - добавляется в сообщении.