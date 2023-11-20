20 ноября, 00:00
Новая техника ВС РФ

В России создали комплекс дальней цифровой связи для боевых FPV-систем

Лев Федосеев/ ТАСС, архив
© Лев Федосеев/ ТАСС, архив

"Метроном" уже прошел испытания, сообщили в ЦКБР

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Центр комплексных беспилотных решений (ЦКБР) разработал комплекс дальней цифровой связи для FPV-систем "Метроном", позволяющий значительно увеличить расстояние применения дронов и обезопасить боевые расчеты в зоне СВО. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор организации Дмитрий Кузякин.

"Пилоты боевых FPV-расчетов вынуждены рисковать и приближаться к зоне применения как можно ближе или искать возвышенности для нормальной работы. Это ставит под угрозу выполнение задачи и жизни наших бойцов. При этом враг отходит все дальше от ЛБС (линии боевого соприкосновения - прим. ТАСС) на достижимых для FPV направлениях, что приводит к необходимости еще сильней рисковать нашим расчетам. ЦКБР совместно с неравнодушными коллегами из других компаний был разработан комплекс дальней цифровой связи "Метроном", который решает поставленную задачу", - заявил Кузякин.

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Новый комплекс уже прошел испытания. "На удалении более семи километров боевым FPV-расчетом был успешно произведен взлет дрона из автомобиля, приземное маневрирование и посадка на том же удалении. Местность была холмистая, с лесными чередующимися посадками. Изображение четкое, управление отзывчивое. Нам удалось разнести место старта дрона и боевого FPV расчета более чем на семь километров. При этом комплекс "Метроном" не использует дополнительные системы удлинения связи, которые необходимо держать в воздухе в качестве ретрансляторов", - подчеркнул глава ЦКБР.

Кроме того, Кузякин отметил, что радиоканалы связи дрона с наземным оборудованием пилота является слабым местом FPV-технологии из-за подверженности воздействию средств радиоэлектронной борьбы. "Также сам рельеф местности порой является непреодолимой преградой. Ведь FPV-дроны перемещаются на предельно малых высотах в несколько десятков метров. И уж тем более сложно говорить о нормальной работе, когда на большом удалении нужно опуститься практически на уровень цели для проведения доразведки и применения. Как правило, на финальном этапе связь "валится" и пилоты вынуждены практически вслепую атаковать цели", - сказал специалист.

По словам гендиректора ЦКБР, использование комплекса "Метроном" даст возможность изменить сами сценарии применения дронов в СВО. "Применение комплекса "Метроном" в составе FPV-дронов оборудованных устройствами для перехода в спящий режим, гибернаторами, позволит кардинально изменить как дальности применения, так и сами сценарии, максимально обезопасив FPV-расчеты. У ЦКБР нулевая толерантность к потерям. За все время СВО мы не потеряли ни одного из подготовленных нами бойцов или инструкторов убитыми и сделаем все, чтобы так было и впредь", - заявил Кузякин.

ЦКБР базируется в Жуковском. Центр является базовой организацией Московского физико-технического института и Центрально-аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского. Организация осуществляет разработку и производство FPV-дронов, проводит обучение специалистов и работает только с силовыми ведомствами. ЦКБР находится на самообеспечении. 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
© Информационное агентство ТАСС
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