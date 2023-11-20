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Военная операция на Украине

Расчет САУ "Гиацинт-Б" уничтожил польскую артустановку "Краб" на купянском направлении

Также артиллеристы нанесли удар по скоплению живой силы ВСУ, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Расчет самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-Б" на купянском направлении уничтожил польскую артустановку "Краб". Также было поражено скопление живой силы противника, сообщили ТАСС в Минобороны.

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"Расчет "Гиацинта-Б" работает как раз по польской самоходной гаубице "Краб". До нее 19 км. Результат передают разведчики. Столб белого дыма - все, что осталось от вражеской установки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также расчетом САУ "Мста-С" был уничтожен блиндаж, в котором укрывались украинские военные. Кроме того, при помощи артиллерийской установки "Гиацинт-С" было поражено скопление живой силы противника.

Артиллерия ВС РФ работает в тесной связке с разведчиками круглосуточно, уточнили в военном ведомстве. Разведчики живут на огневых позициях и выполняют боевые задачи. 

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