В Ростехе сообщили о преимуществе "Торнадо-С" перед "Искандером"

Как сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, с новыми боеприпасами дальность стрельбы у "Торнадо-С" возросла до 120 км

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Реактивные системы залпового огня (РСЗО) "Торнадо-С" благодаря новым снарядам с повышенной дальностью боевого применения могут использоваться для уничтожения объектов, по которым избыточно применение оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер". Об этом ТАСС сообщил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации "Ростех" Бекхан Оздоев.

Он отметил, что "Торнадо-С" может бить как по "площадям", так и по отдельным целям высокоточными боеприпасами. "Мы продолжим развитие этих комплексов", - заверил он, отметив, что благодаря новым управляемым реактивным снарядам дальность стрельбы РСЗО увеличена с 90 до 120 км, что приблизило ее к тактическим ракетным комплексам.

"Такие снаряды могут использоваться для уничтожения объектов там, где применение "Искандеров" является избыточным. Точность попадания "Торнадо-С" очень высокая, а мощности головной части достаточно, чтобы поразить практически любой, даже серьезно защищенный объект", - сказал Оздоев.

"Торнадо-С" является глубоко модернизированной версией РСЗО "Смерч". Усовершенствования коснулись боеприпасов, средств связи и управления. В результате разработчикам удалось значительно увеличить дальность стрельбы, точность и огневую мощь данного типа РСЗО.

Как и предшественник, "Торнадо-С" имеет 12 направляющих для 300-мм реактивных снарядов. При этом система способна поражать цели на существенно большей дальности, чем "Смерч": 120 км против 70-90 км.

"Торнадо-С" предназначена для уничтожения отдельных и площадных целей. Применяется как при обороне, так и в наступлении. Каждый боеприпас этой РСЗО может получать индивидуальное полетное задание и использовать возможности навигационной системы ГЛОНАСС.

Полный текст статьи будет опубликован в 09:30 мск.