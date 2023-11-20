20 ноября, 04:10
Новая техника ВС РФ

В России создадут новые многослойные пуленепробиваемые стекла для бронетехники

Также их планируют устанавливать на высокоскоростных поездах, гражданских и военных самолетах, сообщили в госкорпорации "Ростех"

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) разработают пуленепробиваемые стекла для бронемашин, созданные по многослойной технологии. Об этом сообщил начальник сектора научно-исследовательской лаборатории предприятия Дмитрий Чечин в проекте Ростеха "Наш краш", выпуск которого опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

По его словам, на предприятии создают комбинированные стекла из силикатных и поликарбонатных слоев, которые в перспективе появятся на высокоскоростных поездах, а также на гражданских и военных самолетах.

"Материалы, которые используем в этих стеклах, будут использованы в остеклении броневиков. <...> Такие работы ведутся", - отметил Чечин, уточнив, что обычное пулезащищенное стекло на бронетехнике представляет, как правило, плоскую многослойную композицию из силикатного стекла.

В рамках проекта "Наш краш" изделия, произведенные предприятиями Ростеха, испытываются на прочность в ходе краш-тестов. Для проверки продукции специально создают экстремальные условия, отмечают в госкорпорации. 

Теги:
РоссияНовая техника ВС РФ
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