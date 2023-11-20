20 ноября, 04:11

В России освоили экономичную технологию производства стекол для транспорта

Начальник сектора научно-исследовательской лаборатории ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина Дмитрий Чечин уточнил, что из листового монолитного поликарбоната создается в том числе элемент остекления для истребителя Су-57

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Специалисты ОНПП "Технология" им. А. Г. Ромашина (входит в Ростех) освоили уникальную малозатратную технологию изготовления стекол для транспорта, в том числе для истребителей. Об этом сообщил начальник сектора научно-исследовательской лаборатории предприятия Дмитрий Чечин в проекте госкорпорации "Наш краш", выпуск которого опубликован в Telegram-канале госкорпорации.

По его словам, технологией создания стекол с минимальной степенью оптических искажений, помимо России, обладают "несколько стран в Европе, США и Китай".

"Наше отличие в том, что мы умеем делать изделия остекления из листового монолитного поликарбоната. Все остальные страны делают это с помощью литья под давлением, это очень дорого и трудоемко", - рассказал Чечин, уточнив, что из листового монолитного поликарбоната создается в том числе элемент остекления для российского истребителя пятого поколения Су-57.

Специалист добавил, что стоимость создания стекол одинаковой площади такими способами отличается "в сотни раз".

В рамках проекта "Наш краш" изделия, произведенные предприятиями Ростеха, испытываются на прочность в ходе краш-тестов. Для проверки продукции специально создают экстремальные условия, отмечают в госкорпорации. 

Теги:
Россия
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