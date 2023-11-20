20 ноября, 05:44
Военная операция на Украине

Украинский пленный рассказал, что ВСУ не хватает качественного обмундирования

Мобилизованные бойцы приходят в зону боевых действий без соответствующей подготовки, рассказал солдат с позывным Журналист

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Военнослужащим Вооруженных сил Украины не хватает обмундирования и амуниции, мобилизованные бойцы приходят в зону боевых действий без соответствующей подготовки. Об этом рассказал украинский военнопленный с позывным Журналист.

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"Попал в 501-й батальон морской пехоты без мобилизационной подготовки. Меня поставили обеспечивать личный состав обмундированием, броники, каски, одежда, обувь. По обмундированию не все хорошо <...>, его реально не хватает, не хватает той же самой амуниции для личного состава", - сказал он на видео, распространенном Минобороны РФ.

Журналист отметил, что в батальоне служат разные военнослужащие: и с профессиональной подготовкой, и мобилизованные, которые изначально имеют слабую военную подготовку, офицеров в роте нет, так как они погибли либо ранены. "На левый берег Днепра переправлялись небольшими группами на моторных лодках, офицеров с нами не было. Как старшина, я должен был обеспечивать людей амуницией, но пришлось выходить с группой людей на передовую. По сути, нас кинули как пушечное мясо", - добавил военнопленный.

Он также отметил, что натовская техника, передаваемая им, является старой и выработавшей свой ресурс. 

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