Российские десантники поразили большую группу солдат ВСУ из РСЗО "Град" под Артемовском

В Минобороны РФ рассказали, что участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ обнаружили в ходе проведения воздушной разведки

ТАСС, 20 ноября. Российские десантники севернее Артемовска в ДНР уничтожили большую группу бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью РСЗО "Град", сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ. Расчеты РСЗО "Град", предварительно произведя зарядку реактивной установки, получают задачу на боевую работу и выдвигаются в район стрельбы, откуда наносят огневое поражение противнику", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что расчет гаубицы Д-20 российских десантников под Соледаром в ДНР поразил скопление пехоты Вооруженных сил Украины и склады с боеприпасами.