Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО сбили пять украинских БПЛА

По данным ведомства, также перехватили три реактивных снаряда системы HIMARS

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили пять украинских беспилотников, перехватили три реактивных снаряда системы HIMARS.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской Народной Республики, Донецк, Пески Донецкой Народной Республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS", - указали в ведомстве.