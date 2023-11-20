Минобороны РФ рассказало о потерях ВСУ на южнодонецком направлении

В ведомстве сообщили, что потери противника составили до 70 военнослужащих

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в течение суток на южнодонецком направлении до 70 военнослужащих, боевую машину пехоты и 2 автомобиля.

Об этом сообщили в Минобороны России.

"На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток", используя результаты огня артиллерии, нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 70 военнослужащих, боевая машина пехоты и 2 автомобиля", - отметили в ведомстве.