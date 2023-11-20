Участникам СВО из Тамбовской области подберут индивидуальные спортивные тренировки

У получивших травмы военнослужащих появилась возможность посещать спортивные секции в регионе

ТАСС, 20 ноября. Индивидуальные спортивные тренировки и обучающие семинары с известными спортсменами будут проводить в Тамбовской области для участников специальной военной операции, соответствующее соглашение было подписано между министерством спорта региона и филиалом Государственного фонда поддержки участников СВО "Защитники Отечества". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства спорта Тамбовской области.

"Мы обсудили форматы сотрудничества - организация занятий на базе Фонда, занятий в тренировочных группах спортивно-адаптивной школы, по необходимости индивидуальных тренировок, проведение соревнований и обучающих семинаров, встреч с именитыми спортсменами. В ближайшее время приступим к реализации", - приводит пресс-служба слова министра спорта региона Павла Грицкова.

Сотрудничество предполагает совместное проведение спортивных мероприятий, соревнований и тренировок. Спортивные секции региона уже доступны для участников СВО, получивших различные травмы.

Президент России Владимир Путин 3 апреля утвердил создание в России специального государственного фонда "Защитники Отечества", который занимается оказанием помощи ветеранам СВО, участникам боев в Донбассе, начиная с 2014 года, семьям погибших военнослужащих. С 1 июня он начал работать во всех регионах России.