20 ноября, 19:05

МО РФ: боевики за сутки девять раз обстреляли позиции правительственных войск в Сирии

Замруководителя российского ЦПВС Вадим Кулить отметил, что подразделения российской военной полиции за сутки провели патрулирование в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эль-Тервазия и обратно, в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамр - Эль-Тервазия и обратно

МОСКВА, 20 ноября. /ТАСС/. Боевики в Сирии за прошедшие сутки девять раз обстреляли позиции правительственных войск республики в идлибской зоне деэскалации, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон контр-адмирал Вадим Кулить.

"За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано девять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" и "Исламская партия Туркестана" (запрещены в РФ - прим. ТАСС): в провинции Алеппо - один обстрел, в провинции Идлиб - пять обстрелов, в провинции Латакия - три обстрела", - сказал он.

Кулить добавил, что подразделения российской военной полиции за сутки провели патрулирование в провинции Ракка по маршруту Айн-Иса - Эль-Тервазия и обратно, в провинциях Ракка и Хасеке по маршруту Телль-Тамр - Эль-Тервазия и обратно. "Осуществляется контроль за соблюдением режима прекращения боевых действий между враждующими сторонами", - заключил контр-адмирал. 

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