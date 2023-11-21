МО РФ показало кадры уничтожения опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении

По данным ведомства, российские военнослужащие в этих целях задействовали минометы "Сани"

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Минометы "Сани" Центрального военного округа (ЦВО) пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений, подвоз боеприпасов к позициям и уничтожили живую силу и опорные пункты противника. Соответствующие кадры опубликовало Минобороны РФ.

"Минометчики гвардейского мотострелкового полка ЦВО несут боевое дежурство в одной из лесополос на краснолиманском направлении специальной военной операции, пресекая попытки ВСУ провести ротацию подразделений, подвоз боеприпасов к позициям", - сообщили ТАСС в ведомстве с уточнением, что также была уничтожена живая сила и опорные пункты противника.

Как уточнили в Минобороны, работая в связке с беспилотной авиацией и передовыми разведгруппами, расчет именного миномета с позывным "Восход" круглосуточно ведет огонь по выявленным целям, а также отрабатывает по разведанным маршрутам перемещения противника. Расчет создал сеть укрытых огневых точек для сокращения времени свертывания и нанесения огневого поражения.

2С12 "Сани" - 120-мм буксируемый минометный комплекс, предназначенный для поражения живой силы, расположенной открыто или в укрытиях, огневых средств, командно-наблюдательных пунктов, вооружения и военной техники. Масса миномета 2Б11 в составе комплекса в боевом положении - 210 кг, максимальная дальность стрельбы - 7,18 км, масса мины - 16 кг, возимый боекомплект - 48 выстрелов. Расчет - пять человек.