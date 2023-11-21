Источник сообщил о возможном переходе двух "Варшавянок" на ТОФ "южным" маршрутом

По его словам, это связано с тем, что Северный морской путь будет закрыт примерно до мая

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Подводные лодки проекта 636.3 "Уфа" и "Можайск", четвертый и пятый корпуса проекта 636.3, построенные на "Адмиралтейских верфях" для Тихоокеанского флота (ТОФ), могут совершить межфлотский переход с Балтики на ТОФ после ноября 2023 года или уже в 2024 году по "южному" маршруту через Средиземное море и Индийский океан. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к ВМФ России.

"Рассматривается вариант межфлотского перехода субмарин "Уфа" и "Можайск" с Балтики на ТОФ после ноября сего года или уже в следующем году через Средиземное море, поскольку Северный морской путь (СМП) по ледовой обстановке ориентировочно до мая для них будет закрыт", - уточнил он.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее глава "Адмиралтейских верфей" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) Андрей Веселов сообщил ТАСС, что подлодку "Можайск" - пятую в серии - передадут ВМФ России в ноябре 2023 года.

Третья лодка серии - "Магадан" - перешла на ТОФ по СМП осенью 2022 года.

"Адмиралтейские верфи" строят для ТОФ серию из шести субмарин проекта 636.3. К настоящему времени четыре переданы ВМФ. Главное ударное оружие подлодок этого проекта - крылатые ракеты "Калибр-ПЛ". Построенные ранее на "Адмиралтейских верфях" шесть подлодок проекта 636.3 для Черноморского флота используются в ходе специальной военной операции на Украине.