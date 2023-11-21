МО заявило, что морпехи ЧФ пресекают попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра

В ведомстве добавили, что противник ежедневно несет потери убитыми и ранеными, а также теряет боевую технику на правом берегу реки при попытках высадки

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Подразделения черноморских морпехов пресекают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении высадить своих десантников на днепровские острова и левый берег реки Днепр. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота на херсонском направлении специальной военной операции пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег реки Днепр", - говорится в сообщении.

Противник ежедневно несет потери убитыми и ранеными, а также теряет боевую технику на правом берегу Днепра при этих попытках высадки, добавили в министерстве. Там уточнили, что артиллерия и авиация еще на дальних подступах уничтожают командные пункты, места хранения вооружения и боевых бронированных машин украинских войск.

Кроме того, в Минобороны отмечают, что морпехи вскрывают и все планы противника перебросить украинских военнослужащих с правого берега Днепра, прямо на реке подрываются все быстроходные катера. "Большинство боевиков уничтожаются на месте, а выжившие военнослужащие ВСУ предпочитают сдаться в плен", - добавили в российском министерстве.