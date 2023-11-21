21 ноября, 02:01,
обновлено 21 ноября, 02:01
Военная операция на Украине

МО заявило, что морпехи ЧФ пресекают попытки ВСУ высадить десант на левый берег Днепра

© Минобороны РФ

В ведомстве добавили, что противник ежедневно несет потери убитыми и ранеными, а также теряет боевую технику на правом берегу реки при попытках высадки

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Подразделения черноморских морпехов пресекают все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонском направлении высадить своих десантников на днепровские острова и левый берег реки Днепр. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Подразделения 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Черноморского флота на херсонском направлении специальной военной операции пресекают все попытки ВСУ осуществить высадку десанта на днепровские острова и левый берег реки Днепр", - говорится в сообщении.

Противник ежедневно несет потери убитыми и ранеными, а также теряет боевую технику на правом берегу Днепра при этих попытках высадки, добавили в министерстве. Там уточнили, что артиллерия и авиация еще на дальних подступах уничтожают командные пункты, места хранения вооружения и боевых бронированных машин украинских войск.

Кроме того, в Минобороны отмечают, что морпехи вскрывают и все планы противника перебросить украинских военнослужащих с правого берега Днепра, прямо на реке подрываются все быстроходные катера. "Большинство боевиков уничтожаются на месте, а выжившие военнослужащие ВСУ предпочитают сдаться в плен", - добавили в российском министерстве. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация