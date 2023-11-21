Расчеты гаубиц Д-20 ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ с помощью разведчиков

В Минобороны сообщили, что после выполнения задачи, при отходе с позиции, замыкающая группа заметила приближение противника и приняла стрелковый бой

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-20 российской группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении при помощи разведчиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Разведка группировки войск "Запад" получила данные о наращивании сил противника. Выйдя на точку, командир группы ставит задачу по скрытному перемещению и наведению огня на пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Дальше работают расчеты гаубиц Д-20, стреляют снарядами калибром 152 мм, скорость стрельбы до пяти выстрелов в минуту, дальность стрельбы более 17 км при полном заряде", - сообщили в военном ведомстве, уточнив, что боестолкновение произошло на купянском направлении.

В Минобороны РФ добавили, что после выполнения поставленной задачи, при отходе с позиции, замыкающая группа заметила приближение противника и приняла стрелковый бой. В итоге все цели были достигнуты, и группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.

Разведчик артиллерийского подразделения с позывным Красавчик рассказал об особенностях современной работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). "Поступила задача на выявление противника, были его примерные координаты, было принято решение выдвинуться в точку взлета беспилотной летательной авиации. Подняли "птичку", обнаружили противника. Это наши ежедневные задачи, и бывает так, что они приходят в день не по разу", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В военном ведомстве особо отметили, что роль разведки сложно переоценить. "Разведчики группировки войск "Запад" постоянно совершенствуют свои навыки и находятся в процессе постоянной модернизации своих "птичек". На СВО все понимают - без этих "птичек" из металла уже никуда, они не только следят за вражескими передовыми позициями, но в случае активности практически незамедлительно наносят удары", - заключили в Минобороны РФ.