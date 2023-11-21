21 ноября, 02:02
Военная операция на Украине

Расчеты гаубиц Д-20 ВС РФ уничтожили пункт дислокации ВСУ с помощью разведчиков

© Минобороны России/ ТАСС

В Минобороны сообщили, что после выполнения задачи, при отходе с позиции, замыкающая группа заметила приближение противника и приняла стрелковый бой

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Расчеты гаубиц Д-20 российской группировки войск "Запад" уничтожили пункт временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении при помощи разведчиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Разведка группировки войск "Запад" получила данные о наращивании сил противника. Выйдя на точку, командир группы ставит задачу по скрытному перемещению и наведению огня на пункт временной дислокации подразделения ВСУ. Дальше работают расчеты гаубиц Д-20, стреляют снарядами калибром 152 мм, скорость стрельбы до пяти выстрелов в минуту, дальность стрельбы более 17 км при полном заряде", - сообщили в военном ведомстве, уточнив, что боестолкновение произошло на купянском направлении.

В Минобороны РФ добавили, что после выполнения поставленной задачи, при отходе с позиции, замыкающая группа заметила приближение противника и приняла стрелковый бой. В итоге все цели были достигнуты, и группа без потерь вернулась в пункт временного развертывания.

Разведчик артиллерийского подразделения с позывным Красавчик рассказал об особенностях современной работы в зоне проведения специальной военной операции (СВО). "Поступила задача на выявление противника, были его примерные координаты, было принято решение выдвинуться в точку взлета беспилотной летательной авиации. Подняли "птичку", обнаружили противника. Это наши ежедневные задачи, и бывает так, что они приходят в день не по разу", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В военном ведомстве особо отметили, что роль разведки сложно переоценить. "Разведчики группировки войск "Запад" постоянно совершенствуют свои навыки и находятся в процессе постоянной модернизации своих "птичек". На СВО все понимают - без этих "птичек" из металла уже никуда, они не только следят за вражескими передовыми позициями, но в случае активности практически незамедлительно наносят удары", - заключили в Минобороны РФ. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация