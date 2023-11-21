21 ноября, 02:03

Российские контрактники принесли присягу на 201-й военной базе РФ в Таджикистане

© Минобороны России/ ТАСС

В Минобороны сообщили, что мероприятие было приурочено ко Дню военной присяги

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Торжественная церемония приведения к присяге российских военнослужащих по контракту состоялась на 201-й военной базе России в Таджикистане. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве РФ добавили, что мероприятие было приурочено ко Дню военной присяги, который отмечается 21 ноября. В российском соединении в Таджикистане проходят службу только военнослужащие по контракту.

"В торжественной обстановке у боевого знамени на территории 201-й российской военной базы военнослужащие с оружием в руках присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отчество", - говорится в сообщении.

Военнослужащие прибыли на военную службу из регионов, входящих в состав Центрального военного округа, и уже распределены по должностям согласно военно-учетным специальностям и результатам профессионального отбора. Они не только прошли курс общевойсковой подготовки, но и действовали уже в составе своих штатных отделений и расчетов, где получили начальные знания по огневой, медицинской, инженерной, физической подготовке, радиационной, химической и биологической защите и другим предметам обучения.

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база - крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. В ее состав входят мотострелковые, танковые, артиллерийские, разведывательные подразделения, подразделения ПВО, РХБ защиты и связи. 

Теги:
ТаджикистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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