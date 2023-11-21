21 ноября, 02:04
Военная операция на Украине

Солдат ВСУ на запорожском направлении обманывают об отсутствии сопротивления при штурме

© Минобороны России

Боец с позывным Кипиш сообщил, что такие данные получены от пленных

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украинских военнослужащих обманывают об отсутствии сопротивления российских бойцов при штурмах на запорожском направлении. Как сообщил боец с позывным Кипиш, видеоинтервью с которым распространило Министерство обороны РФ, такие данные получены от пленных.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Всех, кого мы брали в плен, им говорят, что их обманывают. Им говорят доехать, что там противника нет либо что его уничтожили артиллерией - вы просто доедете, высадились, там вам даже стрелять не придется. А получается, что их кидают на мясо, ответный огонь. Едут просто танки на нас, а потом говорят, что им ничего не говорили", - сказал боец с позывным Кипиш.

Он уточнил, что во время боя сбил несколько беспилотников ВСУ. Другой боец с позывным Вятка отметил, что во время обучения на полигоне более опытные бойцы делятся наработанным опытом и секретами ведения боевых действий.

В Минобороны РФ ТАСС также уточнили, что ВСУ до настоящего времени шли непрекращающимися волнами, отправляя на одну позицию подразделений российской группировки войск несколько пехотных батальонов, которые выявлялись еще на подходе и методично уничтожались огнем артиллерии, танков и ударных беспилотных летательных аппаратов.

"Бои по удержанию позиций подразделениями российской группировки войск ведутся под постоянным массированным огневым воздействием, в том числе с применением высокоточных снарядов и кассетных боеприпасов. Противник пытается атаковать, используя западное вооружение, но наши военнослужащие, действуя мужественно, умело и слаженно, жгут технику украинских националистов, отбрасывая их на исходные рубежи со значительными потерями личного состава и боевых машин", - добавили в Минобороны РФ, отметив, что военнослужащие 71-го гвардейского мотострелкового полка Южного военного округа проявили массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество в боевых действиях, не допустив прорыва обороны в зоне ответственности.

По информации военного ведомства, военнослужащие полка прибыли с линии боевого соприкосновения в тыловые районы для отдыха и восстановления боевой готовности, а также убытия в плановые отпуска. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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