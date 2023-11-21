В Бенгальском заливе проходят совместные учения кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии

Их целью является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между Россией и Индией, отметили на ТОФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совместные военно-морские учения кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ и ВМС Индии проходят в Бенгальском заливе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота проводят в Бенгальском заливе совместное учение с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Республики Индия", - сказали на флоте.

Отмечается, что накануне отряд кораблей ТОФ завершил мероприятия по плану делового захода в порт Вишакхапатнам.

На Тихоокеанском флоте пояснили, что целью учений является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между Россией и Индией, совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Там уточнили, что от ВМС Индии в учении принимают участие эсминец "Ранвиджай", корвет "Килтан", а также самолеты и вертолеты. В ходе учений моряки двух стран осуществляют совместное маневрирование в составе различных строев, проводят тренировки по противовоздушной обороне и связи. На практике планируется отработать пополнение запасов на ходу, совместное применение палубных вертолетов.

В пресс-службе добавили, что совместные учения ВМФ РФ и ВМС Индии продлятся до 22 ноября.