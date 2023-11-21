21 ноября, 08:26,
обновлено 21 ноября, 08:49

В Бенгальском заливе проходят совместные учения кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Индии

Их целью является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между Россией и Индией, отметили на ТОФ

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Совместные военно-морские учения кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) РФ и ВМС Индии проходят в Бенгальском заливе. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения флота.

"Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и средний морской танкер "Печенга" Тихоокеанского флота проводят в Бенгальском заливе совместное учение с кораблями Военно-морских сил (ВМС) Республики Индия", - сказали на флоте.

Отмечается, что накануне отряд кораблей ТОФ завершил мероприятия по плану делового захода в порт Вишакхапатнам.

На Тихоокеанском флоте пояснили, что целью учений является всестороннее развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области между Россией и Индией, совместное противодействие глобальным угрозам и обеспечение безопасности гражданского судоходства в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Там уточнили, что от ВМС Индии в учении принимают участие эсминец "Ранвиджай", корвет "Килтан", а также самолеты и вертолеты. В ходе учений моряки двух стран осуществляют совместное маневрирование в составе различных строев, проводят тренировки по противовоздушной обороне и связи. На практике планируется отработать пополнение запасов на ходу, совместное применение палубных вертолетов.

В пресс-службе добавили, что совместные учения ВМФ РФ и ВМС Индии продлятся до 22 ноября. 

Теги:
ИндияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация