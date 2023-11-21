21 ноября, 13:41

Летчики Северного флота отработали дозаправку в воздухе от самолета-танкера

В полетах приняли участие молодые летчики, которые выполнили этот элемент на бомбардировщиках Су-24 впервые

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Летчики истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 авиаполка Северного флота отработали дозаправку топливом в воздухе от самолета-заправщика Ил-78. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 и бомбардировщиков Су-24 отдельного смешанного авиаполка из состава армии ВВС и ПВО Северного флота отработали дозаправку в воздухе от самолета-танкера Ил-78 ВКС России", - сказали в пресс-службе.

Там уточнили, что дозаправка в воздухе проходит на высоте от 4 до 6 тыс. м на скорости около 500 км/ч. В полетах приняли участие молодые летчики, которые выполнили этот элемент на бомбардировщиках Су-24 впервые.

На флоте пояснили, что упражнение летчики отрабатывают с целью восстановления навыков экипажей в дозаправке топливом в воздухе от самолета-заправщика.

"Дозаправка топливом в воздухе увеличивает радиус действия и возможности авиации Северного флота в Арктике, это позволяет использовать постоянное место дислокации для выполнения задач на большом удалении", - добавили в пресс-службе флота. 

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Россия
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