В ВС РФ сообщили о ранении 15 солдат ВСУ на ореховском направлении

Двое украинских военнослужащих погибли

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Украинские военные за сутки потеряли 15 бойцов ранеными и двух погибшими. Такую информацию предоставили ТАСС в одном из российских подразделений на этом участке.

"В результате работы нашей артиллерии противник на ореховском направлении за сутки потерял ранеными 15 человек, погибшими - двух человек", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что противник активных действий в направлении позиций ВС РФ не предпринимал.

Ранее сообщалось, что вооруженные силы Украины сократили использование тяжелой бронетехники на ореховом направлении в последние дни из-за дождей и распутицы.