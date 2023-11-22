В российские войска поставили партию прошедших ремонт БМП-2 с креплениями для допзащиты

В холдинге "Высокоточные комплексы" пояснили, что у машин отремонтировали либо заменили на новые все основные узлы и агрегаты

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Бронетанковый ремонтный завод (БТРЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" Ростеха) поставил в войска партию прошедших капитальный ремонт боевых машин пехоты БМП-2, оснащенных креплениями для дополнительной защиты.

"560 БТРЗ холдинга "Высокоточные комплексы" отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта. При этом в октябре расположенное в Амурской области предприятие отремонтировало столько же техники, сколько фактически поставило за весь прошлый год", - сообщили в пресс-службе холдинга.

Как отметили в холдинге, у машин отремонтированы либо заменены на новые все основные узлы и агрегаты. Кроме того, сотрудники завода оснащают БМП-2 специальными креплениями для оперативной установки комплектов дополнительной защиты.

Исполняющий обязанности исполнительного директора предприятия Андрей Дорничев сообщил, что БТРЗ за последние месяцы значительно расширил штат из-за увеличившегося объема гособоронзаказа. "Ввиду значительно увеличившихся параметров ГОЗ и возросшей нагрузки мы расширили штат и увеличили заработную плату рабочих. На предприятие за последние месяцы принято порядка 100 сотрудников, и мы готовы трудоустроить еще более 100 человек. Требуются токари, слесари, инженеры-конструкторы", - привели его слова в пресс-службе.

О машине

БМП-2М - модификация выпускающегося серийно с 1980 года БМП-2 с боевым модулем "Бережок", который повышает боевые возможности советской машины примерно в четыре раза. Вместо основного прицела наводчика БПК-2-42 модуль получил комбинированный прицел с независимой системой стабилизации линии визирования в двух плоскостях. В нем объединены визирный оптический, тепловизионный и лазерный дальномерный каналы, а также канал наведения управляемой ракеты. Основным направлением модернизации БМП-2 с "Бережком" является установка автоматической всесуточной системы управления огнем с комплексом управляемого вооружения "Корнет", обеспечивающим поражение тяжелобронированных целей на дальностях до 8 км, а также воздушных целей.