Производитель сообщил о применении FPV-дрона "Упырь" на всех направлениях спецоперации

Представитель предприятия-производителя пояснил, что существенную часть поставляемых партий беспилотника производят за счет пожертвований от граждан

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. FPV-дрон (first-person view, "вид от первого лица") "Упырь", разработанный в мае на Урале, применяется на всех направлениях специальной военной операции. В последнее время его расход вырос, сообщил ТАСС представитель предприятия-производителя.

"Наш дрон применяется подразделениями уже на каждом из направлений специальной военной операции. Мы увеличили и продолжаем наращивать производственные мощности, так как расход нашего прозванного народным "Упыря" вырос в последнее время. Как и раньше, существенная часть поставляемых партий производится за счет пожертвований от людей со всей нашей страны, за что им большое спасибо, потому он и народный", - сказал собеседник агентства.

FPV-дрон "Упырь" разработан в Свердловской области для ударов по противнику в глубине фронта, в том числе для пресечения подвоза боеприпасов, и уничтожения бронетехники на закрытых позициях. В процессе боевого применения в ходе СВО он положительно зарекомендовал себя против лодок с десантом на Днепре, скрытых блиндажей и опорных пунктов противника. Дрон может нести гранаты к РПГ-7, такие как ПГ-7ВЛ, ручные противотанковые гранаты РКГ-3М, а также осколочно-фугасные заряды, сделанные военными непосредственно в зоне боевых действий. Команда разработчиков создала воздушный ретранслятор "Удлинитель", увеличивающий дальность полета "Упыря" в два раза.