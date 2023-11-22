Минобороны РФ показало кадры загрузки очередной МБР "Ярс" в пусковую шахту

Такие перевооружения повысят боевые возможности стратегических ядерных сил России, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Козельское соединение Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) перевооружается на ракетный комплекс PC-24 "Ярс" с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Ведомство опубликовало кадры, запечатлевшие процесс загрузки в шахту ракеты "Ярс". Как отметили в МО РФ, процесс продолжается несколько часов. "Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции продолжаются несколько часов", - сообщили в министерстве.

Там также информировали, что уже подготовлена инфраструктура позиционного района, которая включает сооружения для проведения занятий с дежурства и отдыха личного состава.

Козельское соединение - первое в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного (шахтного) базирования. "Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс "Ярс" повысит боевые возможности стратегических ядерных сил нашей страны", - подчеркнули в Минобороны.

PC-24 "Ярс" - российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой. Разработан Московским институтом теплотехники под руководством академика РАН Юрия Соломонова. Является модификацией ракеты комплекса "Тополь-М".