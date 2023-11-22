22 ноября, 02:05
Военная операция на Украине

В госпиталях МО создадут пункты для жилищного обеспечения участников СВО

Замминистра обороны РФ Тимур Иванов отметил, что дополнительная мера соцподдержки позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов, возникающих у военнослужащих еще в период их нахождения в ведомственных госпиталях

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Пункты по вопросам жилищного обеспечения военнослужащих будут созданы в военно-лечебных учреждениях Минобороны России. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

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"Руководством Минобороны России принято решении об организации в военно-медицинских учреждениях консультационных пунктов по вопросам жилищного обеспечения находящихся на лечении военнослужащих-участников специальной военной операции. Дополнительная мера социальной поддержки позволит оперативно решать весь спектр жилищных вопросов, возникающих у наших военнослужащих еще в период их нахождения в стенах ведомственных госпиталей", - отметил замминистра обороны РФ Тимур Иванов.

По его словам, пункты уже созданы в центральных военно-медицинских учреждениях Минобороны, в ближайшее время аналогичные пункты начнут работу и на базе других военно-медицинских организаций. "Пилотный проект реализуется на базе военного госпиталя Минобороны России в столице Республики Татарстан Казани", - добавил Иванов, поблагодарив главу республики Рустама Минниханова.

В госпитале замминистра обороны пообщался с находящимися на лечении военнослужащими и вручил им государственные награды. Также Тимур Иванов вручил сотрудникам военного госпиталя ведомственные награды. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
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