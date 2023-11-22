22 ноября, 02:04
Военная операция на Украине

Расчеты "Тор-М2" группы "Восток" сбили более 20 БПЛА на южнодонецком направлении

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В Минобороны сообщили, что ЗРК способен обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до четырех целей воздушного типа

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Расчеты зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Тор-М2" группировки войск "Восток" уничтожили свыше 20 БПЛА за последние дни на южнодонецком направлении специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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"Расчеты зенитного ракетного комплекса "Тор-М2" зенитного ракетного соединения 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" продолжают выполнять задачи по уничтожению воздушных целей и прикрытию войск от ударов средств воздушного нападения противника на южнодонецком направлении специальной военной операции. Только за последние дни расчеты ЗРК "Тор-М2" соединения ВВО сбили свыше 20-ти вражеских беспилотников - ударных, разведывательных и дронов-камикадзе", - сказали в ведомстве.

Там отметили, что приморские зенитчики после шестидесяти боевых пусков перестали вести счет сбитым целям - от крылатых ракет до вражеских беспилотников. Расчеты ЗРК хорошо изучили тактику противника и легко распознают ложные цели.

"Они пускают воздушные зонды с уголковыми отражателями, но мы их обнаруживаем. У них характеристики в отличие от беспилотников другие", - рассказал начальник ЗРК "Тор-М2" с позывным Четырнадцатый.

В министерстве отметили, что ЗРК "Тор-М2" способен обнаруживать, захватывать и уничтожать одновременно до четырех целей воздушного типа. Занять огневую позицию, развернуть пусковую установку и обнаружить цель экипаж боевой машины успевает всего за две минуты. Еще одна минута - для захвата цели и ее определения. Затем осуществляется вертикальный пуск зенитной ракеты на траекторию полета. Ракета взмывает вверх и уже в процессе полета меняет угол наклона - это необходимо для нанесения максимального урона воздушной цели. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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