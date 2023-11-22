ОАК передала ВКС России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34

В пресс-службе Ростеха сообщили, что машины прошли комплекс наземных и летных испытаний

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Новосибирский авиазавод им. В. П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию "Ростех") передал Минобороны России очередную партию бомбардировщиков Су-34 и приступил к выполнению гособоронзаказа следующего года, объемы которого значительно увеличатся. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

"Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В. П. Чкалова Объединенной авиастроительной корпорации. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний", - сообщили там.

Как отметил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь, корпорация продолжает своевременно передавать Минобороны РФ авиатехнику. "Уже сегодня на предприятии приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Создан необходимый производственный задел", - привели его слова в пресс-службе.

В начале октября министр обороны России Сергей Шойгу во время проверки выполнения гособоронзаказа на Новосибирском авиазаводе им. В. П. Чкалова, учитывая востребованность Су-34, поручил руководству предприятия нарастить темпы производства и ремонта этой машины.

Су-34 (по классификации НАТО - Fullback) - двухместный всепогодный фронтовой бомбардировщик. Предназначен для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным целям и поражению воздушных целей противника. Эти самолеты активно применяются в том числе в зоне спецоперации.