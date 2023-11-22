Корабль Тихоокеанского флота ВМФ РФ впервые с 2019 года прибыл с визитом в Таиланд

САТТАХИП /Таиланд/, 22 ноября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России "Адмирал Пантелеев" прибыл в Таиланд с дружественным визитом. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Российский корабль встал на якорь в порту главной базы королевских ВМС Таиланда Саттахип. "Адмирал Пантелеев" посещает этот порт не впервые, в октябре 2019 года он был здесь с деловым заходом вместе с ракетным крейсером "Варяг" и танкером "Печенга". С тех пор боевые российские корабли не посещали королевство.