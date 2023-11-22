22 ноября, 09:31

Визит БПК "Адмирал Пантелеев" в таиландский порт Саттахип продлится до 25 ноября

По данным ТОФ, в таиландском порту для экипажа российского корабля запланирована культурная программа с экскурсией по историческим местам города

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Визит большого противолодочного корабля (БПК) "Адмирал Пантелеев" Тихоокеанского флота (ТОФ), который прибыл с деловым заходом в порт Саттахип Королевства Таиланд, продлится до 25 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

"Пребывание БПК "Адмирал Пантелеев" в порту Саттахип продлится до 25 ноября", - сказали в пресс-службе флота.

Там отметили, что в таиландском порту для экипажа российского корабля запланирована культурная программа с экскурсией по историческим местам города. Между моряками двух стран пройдет товарищеский футбольный матч. В свою очередь для военнослужащих главной военно-морской базы Таиланда будет организована экскурсия на российский боевой корабль.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе больших противолодочных кораблей "Адмирал Трибуц", "Адмирал Пантелеев" и среднего морского танкера "Печенга" вышел из Владивостока в дальний поход 7 октября. В настоящее время БПК "Адмирал Трибуц" и танкер "Печенга" принимают участие в совместном с ВМС Индии военно-морском учении в Бенгальском заливе. 

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