22 ноября, 12:08,
обновлено 22 ноября, 12:21
Военная операция на Украине

МО РФ заявило об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300.

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Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.

"Уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах. 

Теги:
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