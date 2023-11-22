МО РФ заявило об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российские военные в ходе спецоперации уничтожили склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины и зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300.
Об этом сообщили в среду в Минобороны РФ.
"Уничтожен склад авиационных средств поражения Воздушных сил Украины, зенитный ракетный комплекс С-300", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах.