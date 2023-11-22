22 ноября, 12:08, Военная операция на Украине МО РФ заявило об уничтожении склада авиационных средств поражения ВСУ

Оперативно-тактической и армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ также нанесено поражение живой силе и военной технике в 127 районах