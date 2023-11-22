Журналист "России-24" ранен в результате атаки украинского БПЛА на Запорожье

Бориса Максудова эвакуировали в медицинское учреждение

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов получил осколочные ранения в результате атаки украинского беспилотника на журналистов, готовивших материал в Запорожской области. Он эвакуирован в медучреждение, угрозы его жизни нет, сообщили в Минобороны РФ.

"22 ноября 2023 года Вооруженные силы Украины нанесли удар осколочным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата по группе российских журналистов, готовивших материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов Запорожской области. В результате атаки украинских БПЛА на группу журналистов получил осколочные ранения корреспондент телеканала "Россия-24" Борис Максудов. Журналист был оперативно эвакуирован в медицинское учреждение Минобороны России. Его жизни угрозы нет. Борису Максудову оказана вся необходимая медицинская помощь", - сообщили там.

В составе группы был фотограф ТАСС Алексей Коновалов, он не пострадал.