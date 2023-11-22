Участники СВО стали первыми зрителями спектакля "Данькина каска" театра Российской армии

В основу спектакля легла пьеса Егора Черлака, написанная в 2023 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО), удостоенные звания Герой России, а также награжденные государственными наградами, стали первыми зрителями спектакля "Данькина каска" по пьесе Егора Черлака, рассказывающей о событиях СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в министерстве, военнослужащие пообщались с создателями и артистами Центрального академического театра Российской армии.

"На Большой сцене театра Российской армии для военнослужащих - участников СВО, награжденных медалями "Золотая Звезда" и государственными наградами Российской Федерации, находящихся в краткосрочной командировке, состоялся премьерный показ спектакля "Данькина каска". Военнослужащие пообщались с создателями и артистами театра, ведь спектакль создан о них и для них", - сообщил директор театра Иван Чурсин.

В военном ведомстве уточнили, что в основу спектакля легла пьеса Егора Черлака, написанная в 2023 году, о молодом солдате Дане Гимнастеркине и его товарищах, их быте и службе. Как рассказала режиссер Диана Борина, пьеса рассказывает про братство на войне и в тылу.

"Василий Тёркин был среди бойцов Великой Отечественной, а Гимнастеркин - сейчас. Мы решили соединить известный текст Александра Твардовского с новым текстом драматурга Егора Черлака, подчеркнув тем самым мысль о мостике от Великой Отечественной войны к спецоперации. С ребятами мы поставили перед собой две задачи: чтобы на войне живущим людям было, может быть, теплей и вторая, чтобы бойцы знали, что все, что они делают, не зря", - приводятся в сообщении слова Бориной.

В Минобороны отметили, что также в рамках спектакля, заслуженная артистка России, певица Юта впервые сыграет драматическую роль артистки, выступающей перед бойцами и исполнит свои песни, а для заслуженного артиста России Сергея Селина роль командира станет первой на сцене театра Российской армии.