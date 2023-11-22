22 ноября, 16:24
Военная операция на Украине

Участники СВО стали первыми зрителями спектакля "Данькина каска" театра Российской армии

В основу спектакля легла пьеса Егора Черлака, написанная в 2023 году

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Участники специальной военной операции (СВО), удостоенные звания Герой России, а также награжденные государственными наградами, стали первыми зрителями спектакля "Данькина каска" по пьесе Егора Черлака, рассказывающей о событиях СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Как уточнили в министерстве, военнослужащие пообщались с создателями и артистами Центрального академического театра Российской армии.

"На Большой сцене театра Российской армии для военнослужащих - участников СВО, награжденных медалями "Золотая Звезда" и государственными наградами Российской Федерации, находящихся в краткосрочной командировке, состоялся премьерный показ спектакля "Данькина каска". Военнослужащие пообщались с создателями и артистами театра, ведь спектакль создан о них и для них", - сообщил директор театра Иван Чурсин.

В военном ведомстве уточнили, что в основу спектакля легла пьеса Егора Черлака, написанная в 2023 году, о молодом солдате Дане Гимнастеркине и его товарищах, их быте и службе. Как рассказала режиссер Диана Борина, пьеса рассказывает про братство на войне и в тылу.
"Василий Тёркин был среди бойцов Великой Отечественной, а Гимнастеркин - сейчас. Мы решили соединить известный текст Александра Твардовского с новым текстом драматурга Егора Черлака, подчеркнув тем самым мысль о мостике от Великой Отечественной войны к спецоперации. С ребятами мы поставили перед собой две задачи: чтобы на войне живущим людям было, может быть, теплей и вторая, чтобы бойцы знали, что все, что они делают, не зря", - приводятся в сообщении слова Бориной.

В Минобороны отметили, что также в рамках спектакля, заслуженная артистка России, певица Юта впервые сыграет драматическую роль артистки, выступающей перед бойцами и исполнит свои песни, а для заслуженного артиста России Сергея Селина роль командира станет первой на сцене театра Российской армии. 

Теги:
РоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация