22 ноября, 17:39

Главы оборонных ведомств ОДКБ обсудили вопросы развития военной составляющей организации

Пресс-секретарь штаба Владислав Щегрикович отметил, что также одобрили перечень полигонов и учебных центров, выделяемых государствами - членами ОДКБ для обеспечения формирования

МОСКВА, 22 ноября./ТАСС/. Главы оборонительных ведомств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассмотрели и одобрили вопросы развития военной составляющей организации. Об этом говорится в сообщении пресс-секретаря Объединенного штаба ОДКБ Владислава Щегриковича.

"В ходе совместного заседания руководители оборонных ведомств рассмотрели и одобрили вопросы развития военной составляющей организации, разработанные Объединенным штабом ОДКБ совместно с секретариатом организации и оборонными ведомствами, в том числе касающиеся совершенствования составов воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ (КСОР ОДКБ), миротворческих контингентов государств - членов ОДКБ и национальных контингентов Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности, а также Коллективных авиационных сил ОДКБ", - отмечается в сообщении.

Кроме того, были одобрены новая структура объединенного командования коллективных миротворческих сил ОДКБ, перечень полигонов и учебных центров, выделяемых государствами - членами ОДКБ для обеспечения формирования, подготовки и слаживания коллективных миротворческих сил ОДКБ, добавил пресс-секретарь. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация