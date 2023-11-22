22 ноября, 19:01

В МО РФ сообщили о ранении четырех человек в ходе израильской ракетной атаки на Дамаск

Как заявили в Центре по примирению враждующих сторон, удары наносились с позиций на территории оккупированных Голанских высот

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Четыре человека получили ранения в ходе израильских ракетных ударов в сирийской провинции Дамаск в ночь на 22 ноября. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"22 ноября в период с 02:32 до 02:44 Вооруженные силы Израиля с позиций на территории оккупированных Голанских высот нанесли ракетные удары из реактивных систем залпового огня по сирийским объектам инфраструктуры в провинции Дамаск. В результате израильских ракетных ударов четыре человека получили ранения", - сообщил Кулить. 

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