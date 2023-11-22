22 ноября, 19:01

Истребители и беспилотники коалиции за сутки 11 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США 11 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики. 

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