Истребители и беспилотники коалиции за сутки 11 раз нарушили воздушное пространство Сирии

Как сообщили в Центре по примирению враждующих сторон, коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Авиация международной коалиции во главе с США 11 раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 11 нарушений двумя парами истребителей F-15, двумя парами истребителей F-16, парой истребителей Rafale и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции", - сказал Кулить.

Он подчеркнул, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики.